How Do You Live?: a che punto è il prossimo film di Hayao Miyazaki

How Do You Live è il titolo del prossimo film di Hayazao Miazaki dopo l'ennesimo ritorno alla regia. Il celebre maestro, infatti, non riesce a staccarsi dall'industria dell'animazione e dallo Studio Ghibli e nonostante l'età avanzata sta continuando a lavorare al suo nuovo lungometraggio. Ma a che punto sono i lavori della pellicola?

Era il 2019 quando Studio Ghibli rivelò le intenzioni di Miyazaki di terminare la produzione del film entro tre anni, impresa che attualmente sembra lontana dal concretizzarsi. Dopotutto, infatti, i lavori sono stati rallentati dalla pandemia e dai ritmi non più come quelli di una volta del regista.

Ad ogni modo, recentemente Toshio Suzuki, storico producer dello Studio Ghibli nonché amico del director, ha aggiornato i fan circa lo stato dei lavori di How Do You Live? in occasione di un'esibizione dedicata alla compagnia. Il produttore si è limitato a spiegare, nonostante i precedenti aggiornamenti, come i lavori siano ancora in corso e nessun'altra informazione gli è possibile rivelare al momento. Suzuki, infine, ha spiegato che nel frattempo sta continuando a scrivere e a lavorare a progetti paralleli per evitare che lo Studio Ghibli, viste le produzioni sempre più sporadiche, possa essere dimenticato.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalle sue parole? Quando vedremo How Do You Live? al cinema? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.