How Do You Live da record: ha incassato ben 40 milioni di euro

L'ultimo film di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l'airone (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, letteralmente Come si vive?), ha venduto oltre 4.125.000 biglietti e guadagnato 6,235 miliardi di yen (circa 40 milioni di euro) a partire da lunedì 3 luglio, data del debutto.

Il film ha venduto 1,353 milioni di biglietti e ha guadagnato 2,149 miliardi di yen (circa 15 milioni di euro) nel lungo weekend da venerdì a lunedì. Questo record molto probabilmente è dovuto anche al fatto che il 17 luglio era la festa della Marina in Giappone.

Nei primi quattro giorni di programmazione, il lungometraggio ha guadagnato più del celebre film di Miyazaki del 2001 La città incantata, vincitore di un premio Oscar, e ha guadagnato il 50% in più del suo film del 2013, Si alza il vento.

Il film sarà presentato in anteprima internazionale al Toronto International Film Festival (TIFF), come film di apertura della manifestazione, il 7 settembre alla Roy Thomson Hall. È la prima volta che il festival si apre con un film d'animazione e la prima volta per un film giapponese.

Il lungometraggio non è stato in alcun modo pubblicizzato da parte di Hayao Miyazaki e di Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli. Tuttavia, il Ragazzo e l'Airone ha ricevuto un enorme successo e solo recentemente sono state mostrate le immagini di How Do You Live.

La storia si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver perso la madre durante i bombardamenti di Tokyo, Mahito e suo padre si trasferiscono in campagna. Lì, il padre di Mahito si risposa con la sorella incinta della madre defunta. Mentre Mahito lotta con la sua situazione, incontra un airone parlante ed entra in un altro mondo basato sulla promessa di poter incontrare di nuovo sua madre.