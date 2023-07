How Do You Live, record a non finire: è il 2° film più visto in Giappone

How Do You Live? sarà l'ultimo film diretto da Hayao Miyazaki, il maestro del cinema nipponico. Il nuovo lungometraggio dello Studio Ghibli dopo due settimane dal primo debutto in Giappone ha già superato ogni record, al momento marcando la seconda posizione fra i film più visti.

Pochi giorni fa era arrivato l'annuncio degli incassi di How Do You Live più alti rispetto ai film precedenti di Miyazaki, ma i risultati erano in linea generale ancora bassi in rapporto agli altri film d'animazione usciti negli scorsi mesi.

La scelta insolita di non attuare alcun tipo di marketing per il nuovo film, senza proporre trailer o trama ma solo titolo dell'opera e un poster promozionale, sembra abbia funzionato. L'idea è partita dal produttore Toshio Suzuki, sebbene il maestro Miyazaki fosse inizialmente scettico all'idea.

Il titolo all'estero del film è The Boy and the Heron, tradotto Il ragazzo e l'airone, e al momento in Italia il lungometraggio è ancora inedito. Tuttavia, visto il grande successo che sta riscuotendo, è possibile che l'opera possa arrivare prima del previsto nelle sale cinematografiche italiane.

Nel suo secondo fine settimana, How Do You Live? ha venduto 529.000 biglietti per un totale di 831 milioni di yen, circa 5,33 milioni di euro, per un totale di 2,32 milioni di biglietti per un totale cumulativo di 3,6 miliardi di yen, in euro 23 milioni.

How Do You Live arriverà presto oltreoceano, ma quando in Italia? Alcune previsioni vedono l'arrivo nel nostro paese del lungometraggio prima del previsto.