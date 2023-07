How Do You Live: rivelate l'uscita e la durata del nuovo film di Miyazaki

How Do You Live? sarà l'ultimo film di Miyazaki e capolavoro della sua intera produzione. Il progetto è stato in lavorazione per parecchi anni ma adesso è finalmente pronto per essere proiettato al cinema.

I produttori dello Studio Ghibli hanno pensato di attuare qualcosa di diverso per questo ultimo film del maestro, ossia di non rendere noto nessun trailer o trama. Questa notizia ha preoccupato Miyazaki per il nuovo film: nonostante ciò, ha rivelato la propria fiducia verso il produttore Suzuki, a capo di questa anomala scelta.

Recentemente sono emerse la durata e l'uscita del film nelle sale. Come annunciato da Anime News And Facts su Twitter, il film avrà una durata di 124 minuti, ossia 2 ore e 4 minuti, e uscirà il 14 luglio 2023 nelle sale cinematografiche giapponesi.

Hayao Miyazaki è uno dei più grandi registi e animatori giapponesi, conosciuto per le sue straordinarie opere d'animazione e il suo stile distintivo. Sebbene la trama di "How Do You Live?" non sia stata ancora rivelata, ci si aspetta un grande capolavoro dall'ultima opera cinematografica del maestro.

Come accennato dallo Studio Ghibli precedentemente, "How Do You Live?" vedrà l'omonimo libro riprodotto e per la prima volta in lingua inglese. Il libro, pubblicato nel 1937, è uno dei libri preferiti del regista Miyazaki e l'ha scelto proprio come base per produrre il suo ultimo film.