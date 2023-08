How Do You Live: primo sguardo ufficiale all'Airone del film di Miyazaki

Lo Studio Ghibli non ha mai svelato nessuna immagine di How Do You Live, anche conosciuto all'estero con il titolo The Boy and The Heron, Il ragazzo e l'airone. Il film di Hayao Miyazaki, prima avvolto nel mistero, adesso potrebbe aver lasciato trapelare qualche informazione in più.

Dopo essere trascorso dal debutto de Il ragazzo e l'airone nelle sale giapponesi e con l'uscita di un pamphlet ufficiale del programma da collezione ora in vendita che contiene alcune immagini del film, Ghibli sembra finalmente pronto a svelare ufficialmente qualcosa in più ai fan .

Ora i fan hanno ricevuto il primo screenshot ufficiale del film utilizzato per la promozione, proveniente dal distributore nordamericano dell'anime, GKIDS Films .

Poco dopo l'account Twitter ufficiale dello Studio Ghibli ha pubblicato un nuovo artwork che mostra il primo poster di The Boy and the Heron da una diversa prospettiva. Entrambe le immagini sono disponibili al termine dell'articolo.

Secondo il produttore Toshio Suzuki How Do You Live potrebbe essere il film più costoso mai realizzato in Giappone , sicuramente è il film più costoso dello stesso Studio Ghibli. Insieme allo screenshot, GKIDS ha anche annunciato che The Boy and the Heron sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti al New York Film Festival di quest'anno, che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre, circa un mese dopo la proiezione dell'anime nel suo Prima nordamericana al Toronto International Film Festival .

Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, la storia ruota attorno a Mahito Maki , unno che, dopo la morte di sua madre e successivamente il matrimonio di suo padre con la sorella di lei, si imbatte in una torre abbandonata nella sua nuova città, dove un airone grigio parlante lo porta in un regno di fantasia. Per il giovane ragazzo Mahito questo sarà l'inizio di un viaggio filosofico dai toni estremamente drammatici e il primo passo per incontrare di nuova sua madre.