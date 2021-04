How Do You Live: tante novità sul nuovo film Ghibli, la produzione terminerà in autunno?

Dopo il flop di Earwig e la Strega i ragazzi di Studio Ghibli sono tornati a concentrarsi su "How Do You Live?", il nuovo film di Hayao Miyazaki ispirato al romanzo di Yoshino Genzaburo. Negli ultimi tempi si è discusso molto dei lunghi tempi di produzione della pellicola, ma sarete felici di sapere che pochi istanti fa sono spuntati in rete importanti aggiornamenti.

Il programma giapponese After 6 Junction, infatti, ha recentemente pubblicati su Spotify un'intervista con il leggendario animatore Toshiyuki Inoue, che durante la diretta ha dichiarato che la produzione di How Do You Live? è alle ultime battute. Le dichiarazioni dell'animatore coincidono con le parole pronunciate da Miyazaki due anni fa, quando disse che i lavori sul film sarebbero terminati entro la fine del 2021.

Inoue ha anche dichiarato di aver partecipato alla realizzazione della pellicola, e di aver già avuto modo di vedere un breve spezzone del prodotto finale. Tra gli altri, sembrerebbe aver partecipato anche Takeshi Honda, leggendario direttore delle animazioni di Evangelion (serie e primi tre film) e Maquia: When the Promised Flower Blooms. La data d'uscita potrebbe quindi essere prevista per il generico 2022, Covid permettendo.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni su How Do You Live? vi ricordiamo potete recuperare l'intera filmografia Ghibli su Netflix, dove da ormai un anno sono presenti tutti i grandi capolavori pubblicati dallo studio negli ultimi quarant'anni.