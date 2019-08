How Heavy Are the Dumbbells You Lift?: ecco il bellissimo cameo di Arnold Schwarzenneger!

L'anime "How Heavy Are the Dumbbells You Lift?", adattamento del manga scritto da Yabako Sandrovich e disegnato da MAAM, ha mandato in onda nell'episodio 9 due bellissimi cameo, dedicati rispettivamente al bodybuilder Arnold Schwarzenneger e all'attore hollywoodiano Jason Statham.

L'episodio, intitolato "Have You Seen God Before?" è andato in onda lo scorso 28 agosto su AT-X, Tokyo MX, BS11 e Funimation. Nel corso della puntata, le due famosissime star americane sono state presentate con dei nomi fittizi.

Per chi non conoscesse la trama, la sinossi dell'anime recita quanto segue: "Le crudeli parole di un amico legate al peso di Hibiki lacerano come un coltello il cuore di una ragazza del liceo che ama mangiare. Hibiki così di seguire una ferrea dieta per poter dimagrire entro l'inizio delle vacanze estive, ma non può continuare ad allenarsi da sola. Per sua fortuna, la liceale si ritrova davanti a una palestra dove incontra la sua bellissima e carismatica presidente del consiglio studentesco, Akemi Sōryūin, entrando così nell'intenso ma divertente mondo dell'allenamento con i pesi".

E voi cosa ne pensate? State seguendo questa serie? Fatecelo sapere nei commenti, e casomai non l'abbiate ancora fatto, date un'occhiata alla preview del sopracitato episodio 8! Noi ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che la serie si concluderà con l'episodio 12, programmato per il prossimo 18 settembre.