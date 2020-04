How NOT to Summon a Demon Lord: annunciata la seconda stagione

Il mondo degli isekai è in particolare fermento negli ultimi anni. Tante sono le light novel che, inizialmente nell'ombra, sono uscite alla ribalta negli ultimi cinque anni. Abbiamo avuto titoli come Sword Art Online e The Rising of the Shield Hero che hanno catalizzato l'attenzione sul genere. Ora c'è anche How NOT to Summon a Demon Lord.

How NOT to Summon a Demon Lord esordì nel 2018 con una prima stagione di 12 episodi, trasmessa tra luglio e settembre e prodotto dallo studio Ajia-Do, adattando i primi tre volumi della light novel. A distanza di due anni, viene comunicato il rinnovo dell'anime: How NOT to Summon a Demon Lord avrà una seconda stagione.

L'anime tornerà nel 2021 e avrà come regista Satoshi Kuwabara, poi Kazuyuki Fudeyasu alla composizione della serie, Shizue Kaneko al character design, mentre la Tezuka Productions e Okuru to Noboru saranno gli studi ad occuparsene. La stagione sarà ufficialmente intitolata How NOT to Summon a Demon Lord Ω e adatterà dal quarto al sesto volume della light novel, ovvero l'arco del Demone contro la Chiesa.

La light novel è nota in Giappone col titolo di Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu, scritta da Yukiya Murasaki e disegnata da Takahiro Tsurusaki ed è in corso dal 2 dicembre 2014. Oltre l'anime, How NOT to Summon a Demon Lord ha ricevuto anche un adattamento manga disegnato da Naoto Fukuda e pubblicato da giugno 2015 sulla rivista Suiyobi no Sirius.