How NOT to Summon a Demon Lord: Rose al centro del poster della seconda stagione

Sono passati diversi mesi dall'annuncio della seconda stagione di How NOT To Summon a Demon Lord, nel frattempo lo studio di animazione ha quindi condiviso su Twitter un poster dedicato al personaggio di Rose.

In calce alla notizia trovate il tweet pubblicato sulla celebre piattaforma social dall'account ufficiale dello show di animazione, nel messaggio è presente un'immagine dedicata a Rose, personaggio che farà il suo debutto nelle puntate della seconda stagione e che avrà la voce di Aoi Koga, insieme a questo commento: "Per quattro settimane abbiamo condiviso delle immagini dedicate alle eroine dello show, ecco quella conclusiva! Si tratta di Rose, che si gode un momento di meritato riposo". I prossimi episodi inediti andranno in onda in Giappone a partire dal mese di aprile, la serie, giunta alla seconda stagione, è stata rinominata How NOT To Summon a Demon Lord Omega, mentre gli appassionati sono ansiosi di scoprire come continueranno le avventure dei protagonisti.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo qualche dettaglio in più sull'arrivo dello show in Occidente, nel frattempo vi segnaliamo che le tredici puntate che compongono la prima stagione di How NOT To Summon a Demon Lord sono disponibili per la visione nel catalogo di Crunchyroll, in versione sottotitolata in italiano.