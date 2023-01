How NOT to summon a Demon Lord: la seconda stagione bannata in Australia

Nel corso degli ultimi anni l’Australia si è dimostrata molto severa nei confronti degli anime. da Sword Art Online a Goblin Slayer, sono molte le opere rimosse o di cui è stata vietata la distribuzione nel territorio australiano, spesso con motivazioni serie. Stavolta però l’esclusione di How NOT to Summon a Demon Lord non è stata giustificata.

Il 4 gennaio 2023 l’Australian Classification Board ha infatti vietato la distribuzione della seconda stagione dell’anime, ad opera di Tezuka Productions, in tutto il paese dell’edizione home video. Gli appassionati che hanno seguito la prima stagione, regolarmente distribuita in Australia al momento dell’uscita, potranno ancora avere libero accesso alle piattaforme dove è presente la seconda stagione. Il limite imposto dall’ACB riguarda quindi solo le versioni DVD e Blu-ray, ma, a differenza di quanto avvenuto in passato con altre serie, non è stato in alcun modo specificato il motivo dietro tale decisione.

Forse questa può essere trovata nella classificazione della prima stagione in Australia, dove è rientrata nel materiale adatto ai maggiori di quindici anni per la presenza di “forti temi sessuali”. Si tratta dell’ennesimo titolo bannato dal paese, dove comunque le community cercano di far sentire le loro voci, anche attraverso il coinvolgimento di partiti politici, come avvenuto con The Centre Alliance per il divieto di distribuzione relativo a No Game No Life. E voi cosa ne pensate di questa faccenda? Ditecelo, come di consueto, lasciando un commento qui sotto.