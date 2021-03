How NOT to Summon a Demon Lord torna l'8 aprile, online il trailer della Stagione 2

Freschi del successo di The Quintessential Quintuplets 2, i ragazzi di Tezuka Productions sono chiamati a prendere le redini di How NOT To Summon a Demon Lord, sostituendo Studio Ajiado dopo il buon lavoro svolto con la prima stagione. L'anime è infatti pronto a tornare su Crunchyroll, dove debutterà l'8 aprile 2021 con l'attesissima Stagione 2.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che How NOT To Summon a Demon Lord è un anime tratto dall'omonima light novel di Yukiya Murasaki e Takahiro Tsurusaki, pubblicata da Kodansha e già serializzata con un adattamento manga sul mensile "Suiyoubi no Sirius". La prima stagione, trasmessa nell'estate del 2018 e composta da dodici episodi, ha adattato i primi tre Volumi, e la seconda in arrivo dovrebbe adattare i successivi tre.

In Italia la prima stagione è visibile su Crunchyroll, che tuttavia non ha ancora confermato la trasmissione in simulcast delle nuove puntate. In cima alla news potete dare un'occhiata al nuovo trailer, in cui viene confermata la data d'uscita e vengono svelate le due sigle, "Everybody! Everybody!" e "You You You". È stato confermato che anche la seconda stagione sarà composta da un solo cour.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Crunchyroll Italia ha già svelato parte del suo palinsesto primaverile, di cui fa parte anche la quinta stagione di My Hero Academia.