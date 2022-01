Un nuovo Hulk è in arrivo, ed è l'incarnazione più pericolosa di sempre

La nuova run del Gigante di Giada sembra riservare parecchie sorprese: la prima è sicuramente l'inedita trasformazione di Hulk che vede il corpo del Golia Verde trasformato in una vera e propria astronave guidata da Banner chiamata Starship Hulk. A quanto pare, Marvel ha in serbo un'ulteriore incarnazione di Hulk: la più pericolosa di sempre.

Lo sceneggiatore Donny Cates, affiancato dall'artista Ryan Ottley, sta portando Hulk in una direzione completamente nuova dopo la conclusione dell'acclamata serie Immortal Hulk di Al Ewing. L'editor della serie Wil Moss ha anticipato che in Hulk #6, in uscita ad Aprile, verrà svelata una nuova e pericolosissima trasformazione di Hulk.



"Questa nuova minaccia è praticamente il Knull di Hulk, ma proprio come tutta la run di Donny e Ryan, è più folle e molto più pericolosa di quanto immaginate", promette Moss. "Gli eroi dell'Universo Marvel potranno pensare che Hulk sia il problema, ma non lo è -- QUESTO è il problema. E dopo Hulk #6, non ci sarà modo di fermarlo...".



Non ci sono informazioni precise su questo nuovo Hulk, ma la cover di Hulk #6, ad opera di Ottley, mostra una gigantesca e mostruosa mano artigliata emergere dal corpo del Golia Verde. La citazione di Knull da parte di Moss non è casuale: prima di lavorare su Hulk, Donny Cates ha infatti sceneggiato una run di Venom che ha riscritto completamente la lore dei simbionti, creando Knull, il dio dei simbionti affrontato da Eddie Brock nell'evento King in Black. È quindi possibile che in Hulk assisteremo all'arrivo di una sorta di divinità dei mostri gamma.



L'uscita di Hulk #6 è prevista per il 20 Aprile 2022 negli Stati Uniti. Nel frattempo, in Italia, Panini Comics si appresta a pubblicare il finale della precedente run, L'Immortale Hulk.