Hulk: Devil Hulk entra in scena nell'ultimo numero della serie Immortal

Nel corso degli anni gli appassionati delle serie del multiverso Marvel Comics hanno avuto la possibilità di vedere numerose versioni del brillante scienziato Bruce Banner, e della sua trasformazione, Hulk , sulle quali la nemesi per eccellenza del gigante verde sembra aver mostrato molto interesse.

Conosciuto anche come The Leader, Samuel Sterns, acerrimo nemico di Bruce, ha infatti passato molto tempo a “collezionare” tutte le versioni della sua nemesi, cominciando poi a provocare e minacciare direttamente Banner, evento che ha fatto intervenire Devil Hulk, come si è visto nel volume 38 della serie Immortal Hulk.

Il numero si apre con la continuazione dello scontro mentale tra Banner e Sterns, mostrandoci come quest’ultimo abbia usato ancora una volta le debolezze e la fragilità del protagonista per imprigionare altre versioni di Hulk, tra cui appunto la malvagia creatura conosciuta come Devil Hulk, ovvero Brian Banner, padre di Bruce.

Durante lo scontro, e di fronte all’ennesima provocazione, Bruce sente la voce di Devil Hulk, che entrando in scena con la magnifica tavola che trovate in calce, promette a Sterns di vendicarsi per il comportamento che ha avuto nei confronti del figlio, dicendo di averla "Presa sul personale".

Ricordiamo che Marvel ha presentato la serie di Hulk: Maestro con un trailer, e vi lasciamo all'annuncio della serie Immortal She-Hulk.