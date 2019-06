L'immortale Hulk: la Marvel sta per uccidere il gigante verde?

Nel numero 19 della serie Marvel L'Immortale Hulk Bruce Banner versa in una condizione di estrema difficoltà, nella quale potrebbe addirittura rimetterci la pelle. Durante lo svolgersi della serie il personaggio assieme sia agli alleati che ai nemici ha dimostrato di poter contare su una forza invincibile, ma ora tutto potrebbe cambiare.

La vita di Betty Ross è stata costellata di vari stravolgimenti grazie alla sua relazione con Bruce Banner, l' alter ego di Hulk. Più recentemente , trovandosi assieme a Banner è incappata in una spiacevole situazione : ha ricevuto un colpo in testa da un cecchino che mirava al gigante verde. Betty sarebbe dovuta andare incontro alla morte , ma lei stessa tempo addietro ha provato cosa significhi essere un Hulk e gli Hulk non muoiono facilmente.

Betty è riemersa in una nuova veste rossa del suo mostro,l'alter ego Harpy. Allo stesso tempo, la Shadow base stava dando la caccia ad Hulk che era alle prese con la sepoltura del suo vecchio amico Rick Jones. L'organizzazione ha poi combinato il DNA dell' arcinemico di Hulk nel corpo di Jones al fine di creare una nuova versione del mostro. L'abominevole creatura è stata inviata a Reno per trovare e mettere al tappeto Hulk.

Nel numero diciannove, Hulk si trova faccia a faccia con il nuovo Abominio. Si scopre che questa nuova declinazione del mostro è capace di secernere un potente acido in grado disintegrare perfino il corpo di Hulk. Inoltre Hulk sembra incapace di riprendersi dalle ferite inferte dalla sostanza, che l'Abominio usa per bruciare tutti e quattro gli arti di Hulk e persino sciogliergli gli occhi.

Ma in seguito viene allo scoperto la nuova versione di Harpy, e come mostra il resto del capitolo è piena di risentimento verso Hulk, colpevole di averle rovinato la vita . Trattandosi di Betty, Hulk si aspetta un aiuto da Harpy. Ma si sbaglia. Harpy ignora la richiesta e oltrepassa il corpo di Hulk, mentre lei gli incide il torace, tira fuori il cuore per poi divorarselo - come potete vedere nell'immagine sottostante.

