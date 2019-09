Hulk: anche il personaggio Marvel ha partecipato ad un raid all'area 51

Nella giornata di ieri, 20 settembre, si è svolto il famoso raid all'area 51. Probabilmente non è andata esattamente come avevano sperato gli organizzatori, ma l'evento ci ha regalato un video di un fan di Naruto che ha fatto il giro del web. Anche Hulk ha partecipato ad un'incursione nella famosa area militare, con risultati molto diversi.

La storia è stata raccontata nel numero 21 della collana The Incredible Hulk della serie intitolata "Maximum Security" uscita nelle edicole e fumetterie nel 1999. Ecco la sinossi ufficiale del numero: "Un altra serie di Maximum Security! Sulla terra esiste una cospirazione per nascondere gli alieni? Joe Fixit vuole scoprirlo, così invade l'area 51! L'omone grigio sta cercando delle risposte, ma quello che troverà vi sorprenderà!". Il protagonista prova a intrufolarsi di nascosto ma data la sua mole e il gran numero di guardie presenti alla fine opta per attaccare frontalmente la base.

Dentro l'area Hulk troverà veramente un essere extraterrestre, grato che qualcuno sia riuscito finalmente a distruggere la barriera anti alieni che lo bloccava. Potrà finalmente ritornare sul suo pianeta dopo aver ritrovato un importante pezzo tecnologico presente sulla Terra che il suo popolo cercava da tempo.

Come potete vedere i due raid sono andati a finire in modo molto diverso, ma c'è tempo per prepararsi meglio per il prossimo anno, magari prendendo ispirazione dalla storia di Joe Fixit!

