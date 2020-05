Hulk: Peter David narrerà le origini di Maestro in una nuova serializzazione

Peter David, autore della Marvel negli anni 90' e vincitore del Premio Eisner, tornerà sulle pagine de L'Incredibile Hulk per scrivere le origini della versione alternativa di Bruce Banner, noto come Maestro. La Casa delle Idee ha comunicato l'uscita della nuova serie per il mese di Agosto.

La nuova serie, come recita il comunicato ufficiale, "risponderà ad alcune domande che hanno perseguitato per anni i fan di Hulk, ispirandone di nuove lungo il racconto". La pubblicazione, il cui comparto artistico verrà curato da Germán Peralta (Strikeforce, Cable, Man-Thing) e Dale Keown, si intitolerà semplicemente "Maestro".

Queste le dichiarazioni di Peter David:

"Quando ho creato per la prima volta il Maestro per Futuro Imperfetto, non avrei mai immaginato che diventasse così popolare. Fino ad ora, ho soltanto inserito qualche allusione alle sue origini, perciò sono entusiasta di poterle esplorare in questa serie, e non vede l'ora che i fan vedano tutti gli splendidi artwork in arrivo!".

Come riporta l'autore, il passato del Maestro è stato rivelato soltanto marginalmente nei primi numeri. Di seguito trovate la breve sinossi diramata dalla Marvel Comics:

"In che modo la Terra cade a pezzi, e in che modo il Maestro prende il potere? Che cosa succede agli eroi? E cos'ha in serbo il destino per Bruce Banner e Hulk? Scopritelo nel primo numero di Maestro in arrivo nelle fumetterie ad Agosto!".

