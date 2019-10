Hulk: Peter Parker si fonde con il Gigante Verde in una nuova serie!

Sia Hulk che Spiderman hanno avuto un ruolo molto attivo all'interno dell'evento Marvel Absolute Carnage. I due avranno un contatto piuttosto ravvicinato all'interno della nuova serie Immortal Hulk: Great Power, in cui Peter Parker si fonderà con il Gigante Verde.

In calce potete dare un'occhiata alla rude copertina del primo numero, che vede Hulk indossare il costume di Spidey mentre svolazza su delle ragnatele che paiono irradiate dai raggi gamma. La suit sembra mal tollerare la corporatura abnorme di Hulk, come possiamo notare dai numerosi squarci presenti su di essa.

L'immagine riprende il concept della copertina del numero 70 di Web of Spider-Man, titolata "Siete pronti per Spider-Hulk?" Capiamo quindi come l'idea non sia del tutto originale, ma si configura come un'occasione interessante da parte degli sceneggiatori di esplorare la collaborazione tra i due supereroi, l'amalgama dei loro poteri e soprattutto delle loro personalità.

Qui in basso vi lasciamo la sinossi ufficiale del primo numero, che uscirà a Gennaio 2020:

"Scritto da Tom Taylor, con i disegni di Jorge Mulina, Hulk ha trovate come nuovo ospite lo spararagnatele, unendo le stelle di Amazing Spiderman e de l'Immortale Hulk!

Quando Bruce Banner si sveglia nel cuore della notte senza Hulk, pensa di essere finalmente libero. Ma Hulk è immortale e la notte non è ancora finita. Se pensavi che fosse pericoloso nel corpo del mite Bruce Banner, aspetta di vederlo ora. Peter Parker è un uomo con la forza e l'agilità proporzionali di un ragno, in grado di sollevare i treni nelle sue brutte giornate ... E sta per ottenere un grande power-up verde, con un temperamento un po' particolare da abbinare".

Il volume 25 de L'Immortale Hulk ha segnato il ritorno di un grande villain, e qualche numero prima il personaggio di Hulk ha subito un cambiamento significativo.