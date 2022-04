Hulk, il prossimo arco narrativo sarà un seguito di 'Planet Hulk'

A partire dal prossimo Luglio, Marvel andrà a rispolverare una celebre storyline di Hulk donandole un seguito spirituale: parliamo della saga di Planet Hulk, che i Marvel Studios hanno adattato in live action nel terzo film dedicato a Thor (qui la nostra recensione di Thor Ragnarok).

Con la pubblicazione di Hulk #9, lo sceneggiatore Donny Cates e l'artista Ryan Ottley daranno inizio alla storyline 'Hulk Planet' che vedrà la Starship Hulk giungere su un pianeta popolato esclusivamente da creature gamma a causa della radiazione del suo sole.



"Donny Cates è il tipo di sceneggiatore che permette agli artisti di fare ciò che sanno fare meglio, permettendogli di raggiungere nuove vette", ha dichiarato Ottley. "È il tipo di sceneggiatore che scrive come se avesse un budget di un miliardo di dollari - e a me va bene! Ho l'opportunità di dare il massimo. Lui conosce bene il mio lavoro e sa ciò di cui sono capace, e sa anche ciò che vuole che io faccia".



Ryan Ottley, nell'annunciare questa nuova saga, ha anticipato anche il debutto di un nuovo villain, Monolith, che sarà la regnante dell'Hulk Planet e la probabile villain della storia.



"Lavoriamo molto bene insieme e ci stiamo divertendo molto a realizzare questa serie dando il nostro massimo. Ho già creato e realizzato il design di alcuni nuovi personaggi insieme a Donny per questa run, e il numero #9 introdurrà molti volti nuovi, e quello più d'impatto sarà Monolith. Si tratta di un'alta donna-Hulk che è diventata il leader di questo strano mondo su cui Hulk è approdato. Non vedo l'ora di mostrarvi ciò che abbiamo realizzato - spaccherà da pazzi!".



Hulk #9 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 13 Luglio 2022. In calce condividiamo la cover del numero realizzata da Ottley, che offre anche un primo sguardo a Monolith. Nel frattempo, questa settimana Hulk si appresta ad incontrare Titan, la sua trasformazione più pericolosa.