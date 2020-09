Hulk Rosso si scaglierà contro Cap nel nuovo fumetto di Capitan America

Uno dei più feroci nemici di Hulk, Hulk Rosso, sta per tornare nelle pagine dell'Universo Marvel per fronteggiare Capitan America. Steve Rogers e Thunderbolt Ross si scontreranno in Captain America 26#.

Il generale Thunderbolt Ross è una delle figure chiave di questa serie di comics; ritenuto morto, in realtà Hulk Rosso è rimasto segretamente dietro le quinte. Ad anticipare questa clamorosa battaglia ci ha pensato la copertina del fumetto, illustrata dall'artista Alex Ross.

Il ritorno di Thunderbolt Ross segnerà uno scontro che resterà negli annali degli appassionati. Considerata la differenza di stazza e di forza, Capitan America dovrà sfruttare il suo scudo e giocare d'astuzia, o più semplicemente sperare nell'intervento di qualche altro eroe, come ad esempio l'Iron Patriot che combatte al suo fianco.

A differenza della controparte eroica, Hulk Rosso è dotato di una spiccata intelligenza tattica; un personaggio calcolatore ma allo stesso tempo dotato di una straordinaria forza disumana. Per Capitan America sembra una missione letteralmente impossibile.

Thunderbolt Ross è apparso nel Marvel Cinematic Universe per la prima volta in Avengers: Infinity War e ha fatto la sua ultima comparsa in Avengers: Endgame. L'attore William Hurt tornerà a prestare il suo volto a questa temibile creatura nella pellicola dedicata a Black Widow.