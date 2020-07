Hulk: la serie di Maestro si rivela in un primo trailer della Marvel Comics - Aggiornata

Il vincitore del premio Eisner, Peter David, tornerà alla scrittura di Hulk con una storia inedita, incentrata su una versione alternativa del Gigante Verde: Maestro. La Marvel Comics ha pubblicato un trailer di presentazione della serie, che ci permette di apprezzarne il particolare stile grafico.

Lo sceneggiatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo al progetto:

"Quando ho creato il personaggio di Maestro, per Futuro Imperfetto, non avrei mai immaginato che sarebbe diventato così popolare. Fino ad ora sono stato in grado solamente di alludere alle sue origini, perciò ero entusiasta di avere l'opportunità di esplorarle in questa nuova serie, e non vedo l'ora che i fan vedano gli splendidi artwork in arrivo prossimamente!"

Questo, invece, è stato l'intervento del Senior Editor Will Moss:

"Per la storia sulle origini di Maestro, sapevamo che avremmo avuto bisogno di un artista in grado di gestire sia le incredibili sequenze di Hulk, sia il word-building dalle sfumature postapocalittiche di cui necessita un racconto di questo tipo".

Per questo motivo, Peter David e Germán Peralta (Strikeforce, Cable, Man-Thing) verranno accompagnati da un terzo artista d'eccezione, Dale Keown. Allegate all'articolo trovate una carrellata di tavole in anteprima del primo numero di Maestro, che raggiungerà gli scaffali delle fumetterie nel mese di agosto.

