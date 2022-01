Hulk: primo sguardo a Titan, la trasformazione più inquietante del Golia Verde

Dopo aver anticipato l'arrivo dell'incarnazione di Hulk più pericolosa di sempre, con la pubblicazione di quella che viene definita "Teaser Variant Cover" di Hulk #6, Marvel Comics offre un primo sguardo all'inquietante nuova trasformazione del Golia Verde, che risponde al nome di Titan.

La nuova run di Hulk, sceneggiata da Donny Cates e illustrata da Ryan Ottley, è iniziata col botto, mettendo il Gigante di Giada in uno scenario completamente nuovo che lo vede trasformato in una vera e propria astronave, la Starship Hulk, pilotata da Bruce Banner.



Con la pubblicazione di Hulk #6, il primo arco narrativo di questa run raggiungerà il suo climax, e vedrà Bruce Banner perdere il controllo della Starship Hulk in favore di un'entità molto più pericolosa: Titan, una minaccia definita come la forma più distruttiva di Hulk finora, che promette di riscrivere la mitologia dei mostri Gamma-irradiati.



La Teaser Variant Cover ad opera di Ottley, che proponiamo in calce, mostra per la prima volta Titan, che si presenta come un enorme teschio nero che sprigiona raggi rossi dagli occhi e dalla bocca. A giudicare dalla dimensione dei volti di Banner e Hulk sulla cover, l'altezza di Titan potrebbe risultare, per l'appunto, "titanica".



Per scoprire tutte le informazioni circa "l'incarnazione di Hulk più pericolosa" non ci resta che attendere il 20 Aprile 2022, giorno in cui sarà pubblicato negli Stati Uniti Hulk #6. Nel corso dello stesso mese, Hulk dovrà vedersela anche con Thor nel crossover "Banner of War".