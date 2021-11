Hulk, svelata un'inedita trasformazione nella nuova serie Marvel Comics

Dopo aver anticipato importanti novità su Hulk nella preview del primo numero della nuova serie, Marvel Comics ha finalmente rivelato le sue carte: Hulk #1, di Donny Cates e Ryan Ottley, mostra una nuova trasformazione del Gigante di giada, e un grosso stravolgimento nello status quo di Hulk.

In Hulk #1, già disponibile negli Stati Uniti, troviamo un Bruce Banner in pieno controllo del suo alter ego. Banner è infatti riuscito a creare un immenso "palazzo mentale" che gli ha permesso di frammentare la sua coscienza, rinchiudendo la mente di Hulk in una prigione immaginaria e trasformando il corpo del Golia verde in quella che viene definita una vera e propria astronave: la Starship Hulk.



Si abbandonano quindi i toni horror della precedente run per abbracciare un'atmosfera sci-fi: nella mente di Hulk, Banner è dipinto a tutti gli effetti come il capitano di un'astronave in stile Enterprise, con ponte di comando e tutto il resto.



Ma non è tutto oro quel che luccica: la storia mostra infatti gli Avengers discutere di un non meglio precisato incidente avvenuto a El Paso, in cui per colpa di Hulk hanno perso la vita molte persone. Per cercare di fare chiarezza sulla situazione, Tony Stark guida un'intera flotta di armature Hulkbuster contro la Starship Hulk, ma non è abbastanza: la flotta viene spazzata via senza problemi da un freddissimo Banner.



In chiusura del numero, prima di attraversare un portale verso un posto non specificato, un minaccioso Banner dice che gli Avengers potranno anche aver studiato piani per fermare Hulk, ma non hanno piani per fermare lui.



La nuova serie di Cates e Ottley dedicata a Hulk viene pubblicata da Marvel a cadenza mensile. Al momento, in Italia, è in corso la pubblicazione della precedente run, L'Immortale Hulk, da parte di Panini Comics. In attesa dell'arrivo di questa nuova serie di Hulk anche da noi, potete dare un'occhiata alle prime immagini di She Hulk, lo show di Disney+ che vedrà il ritorno del Bruce Banner di Mark Ruffalo.