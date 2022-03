Hulk, ecco la nuova trasformazione Titan in tutto il suo terrificante splendore

Sulle pagine di Hulk #6, in arrivo ad Aprile, debutterà Titan: la più inquietante trasformazione di Hulk. Grazie alla pubblicazione di una variant cover realizzata dall'artista Alex Maleev, possiamo ammirare per la prima volta Titan a figura intera in tutto il suo terrificante splendore.

Nonostante Marvel abbia deciso di rivelare il suo aspetto, i dettagli circa questo nuovo personaggio sono ancora avvolti nel mistero. Nell'attuale run del Golia Verde, Donny Cates e Ryan Ottley hanno stravolto lo status quo del personaggio, donando a Hulk una trasformazione inedita: la Starship Hulk.



Il corpo del Gigante di Giada è stato infatti trasformato in un'astronave vivente, con Bruce Banner in cabina di pilotaggio che comanda il corpo di Hulk come se fosse un esoscheletro. Nel tentativo di allontanarsi dalla Terra e dagli Avengers, Banner ha guidato la Starship Hulk in un portale per un altro universo.



Non è chiaro come l'entrata in scena di Titan andrà ad incastrarsi in questa storyline. Sappiamo però che il suo debutto, su Hulk #6, corrisponderà al climax di questo primo arco narrativo realizzato da Spencer e Ottley, e che Titan viene descritto come una forza distruttiva, e come la più pericolosa trasformazione di Hulk di sempre.



In calce, condividiamo la variant cover di Maleev di Hulk #6 con Titan a figura intera. L'albo verrà pubblicato negli Stati Uniti il 20 Aprile 2022. Questa run di Hulk ha avuto inizio anche in Italia: il primo numero è già stato pubblicato da Panini Comics lo scorso mese.