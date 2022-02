Hulk vs Thor, cover e dettagli dello scontro in arrivo a Maggio

Dopo aver annunciato l'arrivo di un crossover tra Hulk e Thor, Marvel Comics ha finalmente rivelato maggiori informazioni circa "Banner of War", l'evento che vedrà uno scontro tra i due Avengers più forti. A corredo della comunicazione, Marvel ha condiviso anche le cover dei numeri su cui si svilupperà il crossover.

Lo scontro avrà inizio ad Aprile sulle pagine di Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1, che fungerà da prologo dello scontro. L'evento proseguirà poi nelle settimane successive su Thor #25, Hulk #7, Thor #26 e Hulk #8, concludendosi nel mese di Giugno 2022.



Tutti i numeri di Banner of War saranno scritti dallo sceneggiatore Donny Cates e disegnati dall'artista Martin Coccolo. L'evento è stato realizzato in occasione dei sessant'anni dei due personaggi protagonisti, e vedrà anche la presenza di un ospite d'onore: Iron Man, che utilizzando una speciale "Celestial Hulkbuster", cercherà di aiutare Thor, catturando Hulk.



Al momento, nei fumetti, il Golia Verde sta attraversando un periodo particolare: un'inedita trasformazione di Hulk vede Bruce Banner in completo controllo del suo alter ego. Lo scenziato è infatti riuscito a trasformare il corpo di Hulk in una vera e propria astronave, la Starship Hulk, prendendo posto in cabina di pilotaggio.



L'appuntamento con Banner of War è quindi fissato per il 27 Aprile 2022. Nella gallery in calce condividiamo tutte le cover dei diversi numeri che andranno a comporre il crossover.