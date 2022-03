Hulk vs Thor, un trailer presenta l'epico scontro tra i due Avengers

Sulle sue pagine social, Marvel Comics ha pubblicato un trailer per presentare Hulk vs. Thor: Banner of War, evento che, a partire da Aprile 2022, racconterà lo scontro senza esclusione di colpi tra i due Avengers. Il trailer, oltre a presentare il crossover, offre anche un breve recap circa le recenti vicissitudini dei due protagonisti.

Il crossover in arrivo tra i due potenti eroi Marvel vedrà Thor reduce dallo scontro con la personificazione del suo martello Mjolnir nel corso della storyline "Gods of Hammers" appena conclusasi; mentre Hulk, il cui corpo è stato trasformato in un'astronave da Banner, avrà appena fatto la conoscenza della sua trasformazione più pericolosa, Titan.



"Ecco, sono rimasto un po' sorpreso quando Marvel mi ha chiesto di scrivere questa storia, se devo essere onesto", ha dichiarato lo sceneggiatore del crossover Donny Cates. "Sono conosciuto soprattutto per le mie storie contenute, silenziose, intime, così ho dovuto - ha!! Scusate. Non ce la facevo più. Sì, sarà una storia fuori di testa, ragazzi. Distruggeremo TUTTO! Buon compleanno, Hulk e Thor! Spero possiate apprezzare ENORMI LIVELLI DI VIOLENZA!".



Ad accompagnare Cates nella realizzazione del crossover, ci sarà l'artista Martin Coccolo, mentre Gary Frank si occuperà delle cover. Lo scontro avrà inizio su Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1, in uscita il prossimo 27 Aprile. La storia continuerà poi per due mesi in Thor #25, Hulk #7 e Thor #26, concludendosi il 22 Giugno in Hulk #8.



Il trailer di Hulk vs. Thor: Banner of War è disponibile in apertura di articolo.