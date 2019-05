Human Lost, annunciato il nuovo anime dal regista di Psycho Pass!

A sorpresa è la stessa Toei Animation ad annunciare con un trailer un nuovo progetto animato in computer grafica, Human Lost, ma che si mostra sin dalle prime immagini come uno sci-fi di indubbia qualità. Inoltre, la voce del protagonista del lungometraggio sarà affidato a uno dei doppiatori più amati nel panorama nipponico.

Il video di 47 secondi, nonostante la brevità della clip, mostra già particolari spunti di riflessione che non hanno lasciato indifferente il web rimasto particolarmente entusiasta dall'annuncio. Nonostante non venga mostrato molto più che qualche scena criptica, traspare in maniera indelebile la componente fantascientifica che il regista di Afro Samurai, Fuminori Kizaki, sotto la supervisione del regista Katsuyuki Motohiro (celebre per Psycho Pass e FLCL Alternative), voglia dare a questo particolare progetto.

Dopotutto, l'adattamento animato di questo titolo (in italiano "Lo Squalificato") deriva nientemeno che dal romanzo di un genio noto con il nome di Osamu Dazai, la garanzia di uno scrittore formidabile. Il film, inoltre, è stato annunciato ricevere una distribuzione in tutto il mondo, e seppur non confermato ci fa ben sperare circa una possibile trasmissione anche nel nostro Paese. Polygon Pictures, infatti, è abilissima con la computer grafica, e non può non lasciare indifferente lo spettatore di fronte a un adattamento del genere che ci auguriamo possa essere magistrale. E se unite poi che la voce del protagonista, Yozo Oba, non è altri che Mamoru Miyano (Light in Death Note), uno dei doppiatori più celebri in Giappone, allora le aspettative non possono far altro che crescere ancora.

La trama del film narra le vicende di Yozo Oba nell'anno 2036, quando la tecnologia si è sviluppata al punto da essere in grado di conquistare la morte grazie a delle nano-macchine note con il nome di "Shell System". Tuttavia, la pratica medica è accessibile solo ai ricchi, al contrario del protagonista che non fa parte di questo gruppo altolocato. Unendosi così a un gruppo di motociclisti riesce a intrufolarsi all'interno del "The Inside", il luogo dove abita l'elite della società. E sarà proprio questo evento a cambiare la vita di Yoza Oba per sempre.

A proposito di Psycho Pass, vi ricordiamo che la stagione 3 è attualmente in produzione, che seguirà la trilogia dei film animati che hanno già ricevuto un ottimo apprezzamento.

