Human Lost: disponibile il primo trailer in inglese per il film di Katsuyuki Motohiro

Il terzo e ultimo trailer di Human Lost, il coraggioso adattamento cinematografico del romanzo "No Longer Human" di Osamu Dazai, si è finalmente mostrato con il tanto atteso doppiaggio inglese. Il film debutterà negli Stati Uniti a partire dal prossimo 22 ottobre e sarà visibile sia in lingua originale che doppiato.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Human Lost sarà ambientato in un futuro distopico, in cui una rivoluzione medica avrà definitivamente sconfitto la morte. Grazie ad un sistema di nanomacchine chiamato "Shell System", l'immortalità diverrà così alla portata di chiunque possa permettersela, ed in questo scenario, il protagonista Yozo Oba dovrà intrufolarsi nella zona ricca della sua città per cercare di cambiare il corso della sua vita.

Il film, mostrato per la prima volta all'Anime Expo 2019, ha da subito sollevato qualche perplessità per via dell'enorme difficoltà della trasposizione. Il romanzo originale infatti, pubblicato per la prima volta nel 1948, è stato scritto da Dazai in un periodo molto complesso della sua vita. Secondo alcuni analist, Dazai avrebbe addirittura completato l'opera in un periodo in cui soffriva di gravi crisi da disturbo post traumatico da stress.

Per quanto riguarda lo staff al lavoro sull'opera, Katsuyuki Motohiro (FLCL Alternative, Psycho-Pass) e Fuminori Kizaki (Afro Samurai) hanno diretto il film presso lo studio di animazione Polygon Pictures. La sceneggiatura è stata scritta da Tow Ubukata (Fafner, Psycho-Pass 2) e il character design è stato curato da Yusuke Kozaki (BBK/BRNK, Intrigue in the Bakumatsu - Irohanihoheto). TOHO Animation distribuirà la pellicola in Giappone.

