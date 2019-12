Human Lost, Junji Ito parla del suo adattamento: "Non ho rinunciato ad horror ed erotismo"

Junji Ito, il maestro dell'horror conosciuto in tutto il mondo per capolavori del calibro di Uzumaki e Tomie, ha recentemente discusso con Viz Media del suo adattamento di No Longer Human, il famoso romanzo di Osamu Dazai. Durante la chiacchierata, il mangaka ha svelato qualche piccola curiosità e discusso delle differenze con l'opera originale.

Alla domanda del giornalista: "Le tue influenze horror hanno avuto un ruolo nell'adattamento?", Junji Ito ha risposto: "Dopo aver letto per la prima volta il romanzo di Dazai mi chiesi in che modo potessi aggiungere qualcosa di mio. I miei lavori sono prettamente horror e quindi volevo spingere su quel lato, in qualche modo. No Longer Human alla fine parla della paura umana, è quello il tema centrale, quindi ho deciso di ripartire da lì".

Successivamente l'autore ha discusso della censura: "Ho pensato che avrebbe potuto essere una buona idea spingere su temi maturi, quindi l'ho fatto. Non so se me ne pentirò più avanti, ma credo sia stata la scelta giusta. Nella mia carriera non ho quasi mai avuto modo di trattare argomenti come il sesso, quindi è stata una buona occasione per mettermi alla prova".

Vi ricordiamo che No Longer Human è un romanzo ambientato in un futuro distopico, in cui una rivoluzione medica ha portato alla sconfitta della morte. Grazie ad un sistema di nanomacchine chiamato "Shell System", l'immortalità è quindi diventata alla portata di chiunque possa permettersela ed in questo scenario, il protagonista Yozo Oba deciderà di intrufolarsi nella zona ricca della sua città per cercare di cambiare il corso della sua vita.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono le opere di questo mangaka? Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è in programma un adattamento di Uzumaki, l'opera magna dell'autore.