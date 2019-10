Human Lost: il manga si è concluso, ecco di cosa parla l'opera di Ryusuke Takashiro

Lo scorso 22 ottobre ha debuttato negli Stati Uniti Human Lost, il film dal regista di Psycho-Pass tratto dal romanzo No Longer Human di Osamu Dazai. In contemporanea alla produzione del film l'autore Ryusuke Takashiro ha lavorato su un adattamento manga, conclusosi in data odierna sulle pagine del mensile "Afternoon" di Kodansha.

Il mangaka iniziò a lavorare sull'opera lo scorso 25 giugno, quando gli venne personalmente richiesto di realizzare una trasposizione "svecchiata" di No Longer Human. Il manga è stato recepito in maniera positiva dal pubblico ed una raccolta sarà disponibile dal prossimo 22 novembre.

Per quanto riguarda il film, Human Lost ha debuttato il America prima che in Giappone. Il film è stato elogiato dalla critica, che ha deciso di consegnargli il Premio Axis per l'animazione, mentre è stato accolto con maggiore diffidenza dal pubblico. La pellicola verrà distribuita nella Terra del Sol Levante il prossimo 2 novembre, in occasione del Tokyo International Film Festival.

Casomai non la conosceste, la sinossi recita quanto segue: "Nell'anno 2036, la morte è stata sconfitta grazie all'invenzione delle nanomacchine nominate "Shell System", ma solo i più ricchi possono permettersi l'installazione. Yozo Oba non appartiene a questa categoria ed è afflitto da strani sogni mentre si unisce a un'incursione della banda di motociclisti di un suo amico verso "The Inside", la società dove vivono gli élite. Questo scatenerà una scoperta e un viaggio per Yozo che gli cambierà per sempre la vita".

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata al fumetto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di più informazioni invece, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.