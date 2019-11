Human Lost: ecco la nuova visual del lungometraggio

Mancano ormai pochi giorni per poter visionare, in Giappone, il nuovo lavoro di Polygon Pictures con la regia di Katsuyuki Motohiro. Human Lost debutterà infatti a fine mese, più precisamente il 29 novembre, e ci farà addentrare in un universo sci-fi distopico ispirato a un'opera di Osamu Dazai.

In occasione della proiezione finale del Tokyo International Film Festival, la produzione di Human Lost ha deciso di svelare una nuova e ultima locandina sul film. Yozo Oba, il personaggio principale, è in primo piano nell'illustrazione che potete vedere in calce.

Nell'anno 2036, o Showa 111, la scienza ha ormai sconfitto la morte grazie allo Shell System, una nanomacchina capace di influire sul corpo umano e la sua degradazione. Tuttavia, il sistema è utilizzabile quasi solo dalla classe alta. Yozo Oba non fa parte di questa élite e si ritrova a passare le notti tormentato da alcuni incubi. Un giorno la sua vita cambierà per sempre quando parteciperà con un amico a un'incursione nell'"Inside".

Human Lost è ispirato a Ningen Shikkaku, conosciuto anche come il titolo di "Lo Squalificato" e "No Longer Human", racconto di Osamu Dazai. La storia è stata rivisitata per essere adattata in un contesto cyberpunk e ad occuparsi della regia sarà Motohiro di Psycho Pass.