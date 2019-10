Human Lost: la pellicola di Katsuyuki Motohiro si mostra in una nuova clip esclusiva

Fumination ha rilasciato una nuova clip esclusiva doppiata in inglese per Human Lost, controverso film in computer grafica tratto dal manga No Longer Human, opera cartacea concretizzatasi grazie al lavoro di Osamu Dazai, video che permette di visionare una delle varie scene della produzione.

Secondo quanto annunciato dalla compagnia, l'opera verrà resa disponibile nelle sale statunitensi ancor prima di quelle nipponiche. La pellicola sarà infatti rilasciata nei cinema degli Stati Uniti il 22 e 23 ottobre, con il primo giorno di proiezione dove il lungometraggio sarà doppiato in giapponese con sottotitoli in inglese mentre nel secondo giorno di programmazione sarà possibile visionare l'opera con doppiaggio inglese. L'uscita a livello globale del film è invece programmata per questo novembre, seppur per il momento non siano stati ancora annunciati giorni specifici per la pubblicazione in altri paesi.

L'opera animata, che ha visto Fuminori Kizaki alla direzione, Tow Ubukata come scrittore della sceneggiatura, Yūsuke Kozaki per il character design e Kenichiro Tomiyasu in qualità di responsabile per i concept art, ha vinto il premio "Axis: The Satoshi Kon Award for Excellence in Animation" durante Fantasia International Film Festival di Montereal.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata in un futuristico 2036 dove nuove scoperte mediche e tecnologiche hanno permesso alle classi sociale più ricche di vivere potenzialmente in eterno. Yozo Oba è un cittadino come tanti che non può permettersi il lusso della vita eterna, un "comune mortale" che deciderà di entrare con la forza lì dove risiedono i più ricchi e potenti individui del pianeta. Ad aspettarlo, però, vi sarà qualcosa che lo cambierà per sempre.

Human Lost era già stato presentato in anteprima durante l'Anime Expo 2019 e l'opera ha visto il sopraggiungere di vari trailer utili per farsi un'idea sullo stile d'animazione e sui toni della pellicola.