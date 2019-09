Human Lost si prepara al debutto negli USA con un nuovo trailer sottotitolato

Gli spettatori americani e amanti di anime e manga potranno a breve godere dell'ultima fatica del regista di Psycho Pass, Kizaki Fuminori. Infatti Human Lost debutterà il mese prossimo negli Stases e si sta già presentando al pubblico con una sequela di trailer sia doppiati che sottotitolati in inglese.

Quest'oggi è stato diramato un nuovo trailer per Human Lost, successivo a quello completamente doppiato in inglese. Il film animato in 3DCG si mostra in nuove sequenze della durata di un minuto e mezzo dove si possono intravedere scenari e ambientazione di questo futuro Giappone, condito da molti nuovi mezzi tecnologici e atmosfere cupe.

Human Lost esordirà negli Stati Uniti il 22 e il 23 ottobre, date di uscite che anticipano anche le prime proiezioni in Giappone. Il 22 ottobre negli USA è prevista la proiezione della versione sottotitolata, seguita il giorno dopo da quella doppiata. La serie, descritta come un "nuovo progetto sci-fi cyberpunk" è un adattamento del romanzo No Longer Human di Osamu Dazai.

Nell'anno 2036, la morte è stata conquistata grazie all'invenzione delle nanomacchine nominate "Shell System", ma solo i più ricchi possono permettersi l'installazione. Yozo Oba non appartiene a questa categoria ed è afflitto da strani sogni mentre si unisce a un'incursione della banda di motociclisti di un suo amico verso "The Inside", la società dove vivono gli élite. Questo scatenerà una scoperta e un viaggio per Yozo che gli cambierà per sempre la vita.