Human Lost: ecco trailer e data di uscita per il film dal regista di Psycho-Pass

Dopo essersi mostrato quasi due mesi fa in un primo trailer ufficiale, Human Lost, il film dal regista di Psycho-Pass, è finalmente tornato con un nuovo video promozionale e una data di uscita. La pellicola è tratta dal romanzo di Osamu Dazai, pubblicato nel lontanissimo 1948.

Il video, disponibile alla visione in calce all'articolo, dovrebbe essere il penultimo prima del teaser di lancio, in programma per gli inizi di ottobre. Human Lost debutterà negli USA il 22 ottobre in lingua originale, e avrà una seconda proiezione il 23 con doppiaggio inglese. Il film è stato mostrato per la prima volta all'Anime Expo 2019, dove sembrerebbe aver ricevuto un'accoglienza molto positiva.

Human Lost è ambientato in un futuro distopico, in cui una rivoluzione medica porterà alla sconfitta della morte. Grazie ad un sistema di nanomacchine chiamato "Shell System", l'immortalità diverrà così alla portata di chiunque possa permettersela, ed in questo scenario, il protagonista Yozo Oba dovrà intrufolarsi nella zona ricca della sua città per cercare di cambiare il corso della sua vita.

Katsuyuki Motohiro (FLCL Alternative, Psycho-Pass) e Fuminori Kizaki (Afro Samurai) hanno diretto il film presso lo studio di animazione Polygon Pictures. La sceneggiatura è stata scritta da Tow Ubukata (Fafner, Psycho-Pass 2) e il character design è stato curato da Yusuke Kozaki (BBK/BRNK, Intrigue in the Bakumatsu - Irohanihoheto). TOHO Animation distribuirà la pellicola in Giappone.