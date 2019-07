Human Lost: ecco il primo trailer del film dal regista di Psycho-Pass

Human Lost è stato mostrato in anteprima all'Anime Expo, dove, secondo le indiscrezioni, avrebbe ricevuto dei giudizi molto positivi da parte dei presenti. Il film, pronto a debuttare nei cinema giapponesi, si è recentemente mostrato nel trailer che potete osservare in cima all'articolo.

Il trailer, accompagnato dalla musica di M-Flo e J Balvin, mostra qualche scena sottotitolata tratta dalla pellicola e svela in ultima battuta anche il periodo di uscita: autunno 2019.

Per chi non ne conoscesse la trama, il film racconta la storia di Yozo Oba. Durante l'anno 2036, una rivoluzione sul campo medico ha fatto si che la morte venisse sconfitta grazie ad un sistema di nanomacchine chiamato "Shell System". L'immortalità però diventerà un dono concesso solo ai più ricchi e Yozo Oba, deciso a cambiare per sempre il corso della sua vita, deciderà di unirsi ad una gang di motociclisti per intrufolarsi nella zona più ricca della città.

Il direttore esecutivo di Human Lost sarà Katsuyuki Motohiro, già regista di Psycho-Pass. In cabina di regia siederà Kizaki Fuminori mentre della sceneggiatura si occuperà Ubukata Two; Kozaki Yuusuke sarà in carica del design dei personaggi e Osamu Dazai, creatore dell'opera, supervisionerà il tutto.

Cosa ne pensate del trailer? Vi intriga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!