Hunter x hunter: le 10 citazioni più belle di Kurapika

Hunter x Hunter è una delle opere Shōnen più famose di sempre. Forte di un worldbuilding unico e affascinante, Yoshihiro Togashi è riuscito a dare vita a personaggi unici e immediatamente riconoscibili. Uno dei più complessi e sfaccettati è sicuramente l'ultimo sopravvissuto del clan Kurta: Kurapika.

Il ragazzo dagli occhi scarlatto è un personaggio calmo, analitico ed estremamente intelligente. Nonostante la sua sete di vendetta nei confronti della Brigata Fantasma, ha dimostrato in diverse occasioni di mettere al primo posto le persone a lui care piuttosto che i propri interessi.

Queste sfaccettature del carattere di Kurapika portano il personaggio ad un livello di complessità che affascina da sempre gli spettatori, i quali finiscono per rimanere incantati dalle parole che escono dalla bocca del ragazzo. Queste sono le migliori 10 frasi pronunciate da Kurapika nel reboot anime trasmesso nel 2011.

10 - "Non temo la morte. Temo solo che la mia rabbia svanirà col tempo.

"Episodio 1: "Partenze x E x Amici"

Nel primo episodio vengono presentati 3 dei 4 protagonisti della serie: Gon, Kurapika e Leorio. Mentre stanno attraversando il mare per raggiungere l'isola dove avrà luogo l'esame per diventare Hunter, la barca sulla quale stanno viaggiando s'imbatte in una forte tempesta. In questo contesto i tre futuri amici fanno conoscenza e Kurapika fa intendere di avere un obiettivo preciso in testa e che non si fermerà davanti a nessun ostacolo pur di raggiungerlo.

9 - "Un colpo al mio orgoglio non è niente. Non se paragonato alla sofferenza del mio clan."

Episodio 4: "Speranza x E x Ambizione"

Questa frase viene detta da Kurapika a Leorio durante la prima prova dell'esame per diventare Hunter. Il paragone tra le fatiche della prova e la sofferenza provata dal suo clan dimostra quanto il ragazzo sia determinato a fare giustizia.

8 - "Non appena ho visto quel ragno, la mia vista è diventata quasi completamente rossa."

Episodio 9 - "Attenti x Ai x Prigionieri"

Durante la terza prova dell'esame il gruppo di Gon finisce per scontrarsi con i prigionieri della Trik Tower. Quando uno di questi mostra il simbolo della Brigata Fantasma tatuato sulla schiena, Kurapika perde il controllo, affermando che pur di aver riconosciuto che il tatuaggio fosse finto, la vista del ragno avesse provocato quella reazione così rabbiosa.

7 - "Se insisti a volerli prendere con la forza, preparati a combattermi per averli!"

Episodio 16 - "Sconfitta x E x Disgrazia"

Questa frase viene rivolta dal ragazzo a Hisoka, uno dei personaggi più pericolosi di Hunter x Hunter. Nonostante Kurapika tenda a evitare di prendersi dei rischi, questa affermazione dimostra ancora una volta la sua determinazione contro un avversario più potente di lui.

6 - "Ci sono due cose che i collezionisti desiderano sempre. La prima è un oggetto di estrema rarità. La seconda sono colleghi con cui potersi vantare della propria collezione." Episodio 39 - "Desiderio x E x Promessa"

Come membro del Clan Kurta, Clan sterminato per avidità a causa degli occhi scarlatti estremamente rari e preziosi dei suoi componenti , Kurapika non tollera l'avidità delle persone e lo conferma pronunciando queste parole.

5 - "Per i tuoi peccati pagherai con la vita!"

Episodio 47 - "Condizione x E x Condizione"

Il combattimento tra Kurapika e Uvogin, un membro della Brigata Fantasma, è mozzafiato. Tuttavia, mentre la forza di Uvogin deriva dal suo amore per il combattimento, quella di Kurapika deriva da una sete di vendetta che dura tutta la vita. Il momento in cui il ragazzo del Clan Kurta promette al suo avversario di fargliela pagare è da brividi.

4 - "Non spezzerai mai queste catene!"

Episodio 47 - "Condizione x E x Condizione"

Sempre nell'episodio 47, Kurapika riesce ad avere la meglio su Uvogin e intrappolarlo nelle sue catene. Il confronto tra i due rimane uno dei migliori di tutta la serie, tanto da venire raffigurato in una statuetta dal valore di 1000 € della serie di Hunter X Hunter.

3. - "Se uno di voi finisce per rivelare il mio segreto, non mi pentirò comunque di nulla. Ho avuto la fortuna di avere buoni amici."

Episodio 55 - "Alleati x e x bugie"

Se inizialmente il rapporto tra Kurapika e gli altri tre protagonisti della serie sembrava essere più un mezzo con il quale il ragazzo intendeva raggiungere il proprio scopo, con lo svilupparsi della storia diventa chiaro che Kurapika arriva a considerare Gon, Leorio e Killua come veri e propri amici. Il momento in cui il Kurta rivela loro il funzionamento del suo potere ne è la conferma.

2 - "Non dovresti lasciare che le apparenze ti ingannino."

Episodio 57 - "Iniziativa x E x Legge"

Il confronto tra Kurapika e il leader della Brigata fantasma Chrollo è uno dei momenti della serie nel quale la tensione sembra uscire dallo schermo. La calma sfoggiata dal criminale, nonostante fosse appena stato catturato dal Kurta, innervosisce fortemente il ragazzo biondo, che gli ricorda come le apparenze siano spesso ingannevoli.

1 - "Ho già perso troppe persone. Non perderò i miei amici!"

Episodio 58 - "Segnale x E x Ritirata"

Durante la cattura del leader della Brigata Fantasma Gon e Killua vengono catturati dai sottoposti del criminale. Qui potete scoprire quali sono i membri più forti della brigata fantasma in Hunter X Hunter. La scelta di Kurapika di liberare Chrollo, rimandando così la sua vendetta, per salvare i suoi amici dimostra ciò che lo rende diverso dai criminali a cui sta dando la caccia.

E per voi? Qual è la frase migliore di Kurapika?