Hunter x Hunter: 10 cose che forse non sapevi su Yoshihiro Togashi

Yoshihiro Togashi è uno degli artisti manga più influenti di tutti i tempi. Autore delle grandi serie shonen di tutti i tempi Hunter X Hunter e Yu Yu Hakusho, Togashi è una fonte d'ispirazione per artisti del calibro di Masashi Kishimoto (Naruto) e Gege Akutami (Jujutsu Kaisen), che lo hanno citato nelle loro opere. Ma cosa sappiamo su di lui

Yoshihiro Togashi era un artista dotato fin dall'inizio della sua vita: ha iniziato a disegnare manga per divertimento quando era in prima elementare. Molti bambini adorano disegnare alle elementari, ma il fatto che Togashi abbia disegnato manga appositamente fin da allora mostra come i suoi interessi abbiano plasmato il suo percorso nella vita.

In realtà, il sogno di Togashi era quello di diventare insegnante. Frequentò per la prima volta il college con l'obiettivo di studiare educazione e più o meno nello stesso periodo stava inviando i suoi lavori manga al Weekly Young Jump. All'età di 20 anni, Togashi ha ricevuto il Tezuka Award - un prestigioso premio per nuovi artisti - per il suo manga Buttobi Straight e diversi lavori successivi lo hanno portato a lasciare alle spalle il suo sogno di diventare insegnante.

Nel 1999 Togashi sposò la talentuosa Naoko Takeuchi, creatrice di una delle serie shojo manga e anime più famose di tutti i tempi, Sailor Moon. Ad oggi hanno due figli e sono ancora più innamorati che mai!

Togashi ama i videogiochi, in particolare Dragon Quest. Tempo fa circolò in rete una sua foto intento a giocare al noto videogioco, proprio nel periodo in cui Hunter x Hunter era in pausa. L'immagine ha suscitato l'ilarità della community, che ha giocosamente affermato che il manga fosse in pausa poiché l'autore era impegnato a giocare al nuovo titolo di Dragon Quest.

Togashi ama anche i film horror. I suoi preferiti includono Don't Look Up del 1996 e il classico cult Dawn of the Dead. In effetti, la prima serie manga di grande successo di Togashi, Yu Yu Hakusho, è stata scritta come una sorta di lettera d'amore per i film horror.

Yu Yu Hakusho è una serie che è stata ben apprezzata dal pubblico ma molti sono rimasti delusi per il finale. Togashi inizialmente voleva terminare Yu Yu Hakusho dopo il capitolo Black Saga, ma è stato costretto a continuarlo dalla sua società di produzione a causa della popolarità della serie. Togashi stava così male a causa del sovraccarico di lavoro che si sentiva nauseato ogni volta che si sedeva a disegnare.

Il personaggio di Hiei di Yu Yu Hakusho è stato fortemente ispirato da Skunky, della serie comica Shojo Patalliro!. Patalliro! segue il protagonista omonimo, un giovane re estremamente ricco di diamanti. Sfortunatamente, la malvagia organizzazione criminale The Diamond Syndicate non si fermerà davanti a nulla pur di impossessarsi dei diamanti di Patalliro. È una storia divertente i cui personaggi sono decisamente molto lontani da Hiei!

Meruem è sicuramente uno dei cattivi più popolari di Hunter x Hunter ma in realtà è stato ispirato da Cell di Dragon Ball. Cell non solo era un personaggio di bell'aspetto, ma era anche molto intelligente, come lo stesso Meruem.

Molti fan si sono sempre chiesti chi sia il personaggio Hunter x Hunter preferito di Togashi. Alcuni hanno ipotizzato che potesse essere Hisoka. In realtà Togashi ha rivelato che il suo personaggio preferito è Chrollo, perché rispetta il modo in cui Chrollo accetta il suo ruolo di leader senza averlo mai scelto, e questo è un tratto caratteriale che Togashi vorrebbe avere per se stesso.

Anche se Yoshihiro Togashi non è solito mostrarsi al pubblico, ciò non ha minimamente danneggiato la sua popolarità tra i fan. Attualmente è il mangaka più seguito su X, con oltre tre milioni di follower, superando altri popolari mangaka come Kohei Horikoshi di My Hero Academia e Tite Kubo di Bleach.