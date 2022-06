Hunter x Hunter: 1000 pugni al giorno fino al ritorno del manga, l'impresa di un fan

Cos'è la dedizione? Amare un'opera come Hunter x Hunter può essere considerato, per certi versi, alla strenua del masochismo dal momento che la serializzazione irregolare ha reso la prosecuzione della narrazione lenta e complessa. Eppure, esistono appassionati davvero a 360° del capolavoro di Yoshihiro Togashi.

Togashi sembra aver alzato il ritmo dei lavori su Hunter x Hunter, il suo celebre gioiellino in pausa dall'ormai lontano 2018. In rete, ovviamente, sono iniziate subito le speculazioni sul contenuto degli indizi condivisi dall'autore negli ultimi giorni che sembrano lasciare presagire ad un cambio di scenario.

Ma mentre il sensei lavora al suo manga, l'utente Tarue Totsugeki continua nella sua impresa straordinaria e folle di condividere più o meno quotidianamente sul suo canale YouTube una sessione di 1000 pugni in attesa del ritorno della serializzazione. Nei due video allegati in calce si può notare come nel frattempo il suo vestiario da karate si sia ridotto a brandelli, un chiaro segno della logorante attesa del nuovo capitolo di Hunter x Hunter che si fa aspettare da 4 anni.

Sembrerebbe però che la pazienza di Tarue stia per essere ripagata dal momento che Togashi sembra a buon punto coi lavori del manga prima di riprendere con la pubblicazione del suo gioiellino che, con tutta probabilità, non continuerà a lungo come molti si augurano. E voi, invece, cosa ne pensate della dedizione di questo appassionato? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.