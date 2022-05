Hunter x Hunter, in 24 ore Togashi è diventato il 3° mangaka più seguito al mondo

Nella giornata di ieri il web è imploso quando un misterioso utente ha improvvisamente condiviso un aggiornamento su Hunter x Hunter, il manga di Yoshihiro Togashi in pausa da ormai diversi anni. Tuttavia, come venne confermato da più parti in seguito, quell'utente non era altri che l'autore stesso.

Il sensei ha dunque ripreso a lavorare ad Hunter x Hunter, quantomeno ai primi 4 capitoli visto che sembra aver completato il manoscritto per questi. Non sappiamo se un eventuale ritorno dell'autore coincida appena per la pubblicazione di un volume o per un altro progetto, tuttavia vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

Ad ogni modo, a destare grandissimo clamore è stato lo strumento di comunicazione con il quale Togashi ha annunciato il suo ritorno dietro la scrivania, ovvero Twitter. Proprio il suo profilo ufficiale, aperto ieri per la pubblicazione di quell'indizio social, è stato letteralmente inondato di follower in appena 24 ore tanto da impennare il numero di seguaci a più di 1,4 milioni. Ciò ha fatto di lui il 3° mangaka più seguito al mondo, alle spalle di Hiro Mashima (Fairy Tail) e Kohei Horikoshi (My Hero Academia).

Questi numeri, dunque, non fanno che sottolineare ulteriormente l'enorme attesa della community nei confronti del nuoovo capitolo di Hunter x Hunter. E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.