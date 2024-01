Hunter x Hunter, i 3 villain più forti del manga di Yoshihiro Togashi

Hunter x Hunter è un manga che va avanti da diversi anni. Preoccupato di non riuscire a concludere l'opera, Togashi ha svelato il finale canonico di Hunter X Hunter, se dovesse spirare prima di completarlo. Un elemento che contraddistingue il mangaka è la sua capacità di creare villain memorabili e iconici. Quali sono i più forti in assoluto?

3 - Hisoka Morou

Il primo vero antagonista di Hunter X Hunter è rimasto impresso nell'immaginario collettivo come uno dei migliori e più forti combattenti dell'universo narrativo imbastito da Yoshihiro Togashi. L'egoismo che lo contraddistingue lo ha portato ad affrontare avversari sempre più forti e a migliorarsi costantemente. È un incredibile stratega e imbroglione, capace di provocare costantemente l'avversario e trarne vantaggio. Usa lo "Shu" per rendere le proprie carte da gioco taglienti come coltelli ed è in grado di rendere la propria aura elastica grazie alla tecnica Nen chiamata Bungee Gum. Ha perso solo una volta in HxH: contro il prossimo personaggio della lista.

2 - Chrollo Lucifer

Il capo della Brigata Fantasma è uno "Specialista" ed è in grado di rubare i poteri Nen di altre persone, per poi conservarli in un libro. Una volta appresi, è in grado di utilizzarli a proprio piacimento. È un villain temerario che non ha paura della morte, mantiene sempre la calma ed è dotato di grande carisma.

1 - Meruem

Dopo un po' di indecisione iniziale, abbiamo deciso di mettere il Re delle Formichimere in cima a questa classifica. Meruem è indubbiamente uno dei villain più forti degli anime in generale e lo dimostra ampiamente nell'arco narrativo più lungo del manga. È dotato di una potenza fisica spaventosa ed è un utilizzatore del Nen eccezionale. Ha un'intelligenza fuori dal comune e delle capacità di apprendimento da genio fatto e finito. Viene sconfitto solo a causa di radiazioni nucleari.

