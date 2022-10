Hunter x Hunter 391 è su MangaPlus: il grande ritorno di Togashi

L’attesa è finita, dopo una pausa durata quasi quattro anni. Dai primi aggiornamenti arrivati nel mese di maggio 2022 da parte del maestro Yoshihiro Togashi, il ritorno di Hunter x Hunter è sembrato sempre più concreto, e finalmente i fan possono tornare a seguire l’arco narrativo del succession contest nel capitolo 391 disponibile su MangaPlus.

In seguito alla spettacolare lotta tra Hisoka e Chrollo, la saga in questione si concentra sul viaggio verso il Nuovo Continente di diverse personalità interessanti quanto potenti. A bordo della Black Whale 1 i migliori Hunter stanno cercando di scortare Beyond Netero nel Continente Oscuro, ed è proprio nel corso del viaggio che i lettori vengono a conoscenza di una pericolosa competizione tra i 14 principi dell’impero Kakin per ottenere il potere.

Dopo la splendida tavola a colori dedicata alla mostra dei lavori di Togashi, dove appaiono Gon e Yu, il capitolo 391 si apre con Hinrigh Biganduffno della famiglia Xi-Yu, uno dei tre gruppi mafiosi più grandi di Kakin, interessato a trovare Hisoka. Notando il suo atteggiamento, il trio composto da Padaille, Quorolle e Tevelares, tenta un assalto. Nonostante la superiorità numerica, il vicecapo degli Xi-Yu riesce facilmente a ribaltare la situazione a suo favore, sfruttando il potere dei suoi piccioni, e uccidendo brutalmente Padaille.

Il prossimo capitolo di Hunter x Hunter arriverà domenica 30 ottobre su MangaPlus.