Hunter x Hunter 391 primi spoiler! Ecco la color page e le prime pagine

Finalmente quel momento è giunto. Sono passati più di 1000 giorni dall'ultimo capitolo di Hunter x Hunter, un'eternità che ha confermato la pausa più lunga del manga. Adesso però i fan possono tirare un sospiro di sollievo dato che è stato annunciato il giorno in cui tornerà Hunter x Hunter con i nuovi capitoli su Weekly Shonen Jump.

A breve sarà disponibile il capitolo tradotto ufficialmente e gratuitamente su MangaPlus, ma alcuni leaker non hanno perso l'opportunità di divulgare gli spoiler di Hunter x Hunter 391. In particolare, le prime anticipazioni si fermano alle prime pagine del capitolo, con le stesse che sono state fotografate e pubblicate in rete.

Si inizia con una pagina a colori che serve per celebrare la mostra Puzzle, che si terrà in Giappone e sarà completamente dedicata ai lavori di Yoshihiro Togashi. Non a caso, nella copertina a colori ci sono sia Gon Freecss che Yusuke Urameshi di Yu degli Spettri. Il capitolo continua con un raduno nelle sale centrali della nave, ma nei corridoi laterali sta succedendo qualcosa di strano, con l'apparizione di alcune macchie che sembrano sangue, ma le gocce ritornano sempre in forma sferica. È opera di un utilizzatore di nen?

Hunter x Hunter 391 sarà disponibile su MangaPlus a partire da domenica 23 ottobre.