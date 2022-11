Hunter x Hunter 392: altri Hunter entrano in azione, il ritorno del Ragno

L’attesa durata quasi quattro anni si è interrotta con il ritorno di Hunter x Hunter, e nei due capitoli pubblicati finora Togashi ha aumentato notevolmente il ritmo della narrazione riportando in scena vecchie conoscenze. A bordo della gigantesca Black Whale sembrano infatti esserci più villain del previsto.

L’arco della gara di successione ha portato in scena i principi di Kakin e alcuni membri delle tre famiglie mafiose più potenti dell’Impero. Nello scorso appuntamento col manga abbiamo assistito all’inizio di un piano, architettato da Hinrigh Biganduffno, della famiglia Xi-Yu, per trovare Hisoka a bordo della Black Whale. Nel capitolo 392, destando sorpresa nei lettori, Togashi ha effettivamente riportato l’Hunter in scena, e con un colpo di scena anche alcune sue vecchie conoscenze: la Brigata Fantasma.

Anche l’organizzazione infatti, come Hisoka, è uno degli obiettivi principali delle famiglie mafiose presenti sulla nave, e un assassino degli Heil-Ly era riuscito a localizzarli diversi capitoli fa grazie al suo nen. Come loro solito però i membri della brigata hanno aspettato di avere quante più informazioni possibili prima di agire, e nel momento in cui hanno deciso di agire, Phinks, Feitan e Nobunaga sono stati intercettati proprio dal killer. Siete rimasti sorpresi dal ritorno di Hisoka e della Brigata Fantasma? Ditecelo nei commenti.

Per finire vi lasciamo al doloroso messaggio di Togashi nel volume 37, e agli spoiler del capitolo 393 di Hunter x Hunter.