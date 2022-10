Hunter x Hunter 392, il riassunto: è guerra tra le famiglie mafiose di Kakin

Non c'è soltanto la faida tra i principi di Kakin a tenere alta l'attenzione durante la saga attuale di Hunter x Hunter, quella della successione dell'impero. Alcuni principi infatti tengono sotto controllo alcune famiglie mafiose, che si stanno dando da fare sia per tenere l'ordine nella nave sia per stare un passo avanti agli altri.

Char-R, Xi-Yu ed Heil-Ly sono tutte all'opera in modi diversi, e Hunter x Hunter 392 lo rende ben noto. Hinrigh ritorna in parte protagonista di questo capitolo con la prima parte, che vede lui ottenere un aggancio per scoprire il covo degli Heil-Ly di Morena Prude, ma il prezzo da pagare è molto alto. Intanto, la sua vittima viene trasportata via dalla tecnica nen di una sua sottoposta.

Intanto anche la famiglia Char-R si muove, col sotto boss Ken'i Wang che è ancora alla ricerca di Hisoka e contemporaneamente sta cercando di carpire le strategie del suo rivale Hinrigh. Intanto però nella sala dei Char-r, la Brigata Fantasma è ancora in attesa. Mentre Franklin è in giro, Nobunaga, Phinks e Feitan sono al covo ad attendere e riposarsi, quando l'assassino Luini della famiglia Heil-Ly decide di fare la sua mossa, dato che si aspettava un comportamento completamente diverso da parte dei membri della Brigata Fantasma.

Ora Nobunaga estrae la sua spada e promette faville nel prossimo capitolo di Hunter x Hunter, ci sarà uno scontro tra i due?