Hunter x Hunter 393 data di uscita e previsioni: è battaglia per il ragno

Ci sono tante persone che sono coinvolte nella saga di successione di Hunter x Hunter. Al servizio dei vari principi ci sono anche le mafie, ma tre in particolare, le più grosse e importanti, sono sulla nave a fare la guerra per il controllo delle varie aree. Le mafie di Kakin sono state le protagoniste della scena, negli ultimi capitoli.

Da quando è tornato dalla pausa, Yoshihiro Togashi ha fatto seguire ad Hunter x Hunter lo stesso filone interrotto nel 2018, quando Hinrigh della Xi-Yu era alla ricerca di Hisoka e di informazioni sulla Heil-Ly. Le due famiglie si sono scontrate nel capitolo 391 di Hunter x Hunter e da quel momento la palla è passata nel campo della Char-R, che si sta muovendo. Ma c'è movimento anche nella base di questi ultimi, presidiata dalla Brigata Fantasma che sta cercando Hisoka.

In Hunter x Hunter 393 ci sarà lo scontro tra Nobunaga e Luini, l'assassino di Morena Prude che si aspettava un comportamento completamente diverso dai ragni. Per il momento sembra che l'uomo abbia l'obiettivo di ucciderli e quindi ci sarà una battaglia in questa sala stretta e che metterà in risalto le loro caratteristiche. Occhio però anche a Hisoka che potrebbe tornare protagonista dopo una lunga assenza, dato che è stato trovato dai due scagnozzi di Hinrigh. Sarà una variabile impazzita?

Hunter x Hunter 393 arriverà su MangaPlus domenica 6 novembre 2022 alle ore 16:00.