Hunter x Hunter 393 spoiler e immagini: la furia di Nobunaga

La nave è sempre nel caos. Con tutte le persone - sia di alto ceto nobiliare che di basso ceto, senza contare i criminali - trasportate sull'imbarcazione, la lotta per la successione sta diventando sempre più intricata. Ecco perché, dopo un focus sui principi e gli allenamenti nen, Togashi ha iniziato a concentrarsi sulle mafie di Hunter x Hunter.

Le mafie di Kakin sono tornate in gioco con diversi personaggi che sono entrati in azione definitivamente. Al momento ci sono tutte e tre le famiglie attive, e negli spoiler di Hunter x Hunter 393 le rivediamo ancora. Ovviamente, la prima a tornare è la famiglia Heil-Ly con Luini che, sfruttando il suo potere nen, aveva provocato la Brigata Fantasma attraverso la porta. Continua ancora anche nelle prime pagine - visibili in basso - con Nobunaga che estrae la sua spada.

Luini non ha praticamente il tempo per dire altro che viene ucciso brutalmente da Nobunaga, infilzato nella testa. Intanto ritorna anche la squadra di ricerca della famiglia Char-R, che si ritrova difronte il cadavere di Luini. Intanto il gruppo va a cercare anche l'altra metà del corpo dell'assassino per tentare di capire da dove usasse il suo potere. In un'altra sala, invece, simile a un cinema, c'è una figura di spalle che assomiglia a Hisoka.

Contribuirà anche lui a scatenare una guerra tra le famiglie mafiose di Kakin nei prossimi capitoli di Hunter x Hunter?