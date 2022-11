Hunter x Hunter 394 data di uscita e teorie: è il turno dei due boss

"Non ho niente da nascondere", le parole di un vecchio all'apparenza spaventato, ma che sembra covare una trappola. Il capitolo 393 di Hunter x Hunter non è stato molto fortunato per il soldato che ha stretto un patto con i bracci destri delle due mafie più importanti di Kakin, la famiglia Xi-Yu e la famiglia Cha-R.

Il povero soldato è stato effettivamente stato vittima della sfortuna provocata dal sorriso di Keni'i, il braccio destro della famiglia Cha-R, ed è scomparso - forse morto - all'ingresso della stanza dove si trovava soltanto un povero vecchio. Adesso i due pezzi grossi dovranno cercare di capire il segreto che si cela dietro questa stanza della nave balena ma senza perdere la vita o finire vita di attacchi nen imprevedibili.

Hunter x Hunter 394 continuerà molto probabilmente su questo filone legato alle mafie di Kakin. Ormai la storia è troppo incentrata su di loro per cambiare completamente ambientazione e scenari, per questo Hinrigh e Keni'i saranno ancora protagonisti nel prossimo capitolo. I due cercheranno di carpire quante più informazioni possibili dal vecchio, per poi forse ucciderlo. Ma non è detto che il segreto della stanza sia legato alla famiglia Heil-Ly, anzi, considerato il modus operandi di Togashi è probabile che dietro si celi qualcun altro.

Il capitolo 394 di Hunter x Hunter arriverà domenica 13 novembre su MangaPlus.