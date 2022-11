Hunter x Hunter 394: sparizioni e un gruppo di dissidenti

La Brigata Fantasma ha fatto la sua mossa in Hunter x Hunter. Nobunaga e gli altri si sono tolti di mezzo Luini, l'assassino della famiglia Heil-Ly che li ha giudicati male. A questo punto, il gruppo capitanato da Quoll Lucifer aggiunge un altro obiettivo all'elenco: oltre a uccidere Hisoka sbaraglieranno anche i mafiosi della Heil-Ly.

A stare sulle tracce della famiglia rivale intanto sono Keni'i e Hinrigh, ancora alle prese con la stanza delle sparizioni. In Hunter x Hunter 394, il braccio destro della famiglia Xi-Yu lancia un coltello nella gamba del vecchio, che si raggomitola a terra urlando di dolore. Ma quest'uomo è soltanto una marionetta fantasma, che infatti scompare dopo pochi secondi. La stanza comunque è ancora inavvicinabile, come dimostra un soldato che scompare nel nulla.

Mentre Hinrigh e Keni'i si allontanano, in un'altra area il soldato viene ucciso rapidamente dagli uomini della Heil-Ly, che avanzano di livello. Il gruppo inizia a parlare e riceve nuovi ordini da Morena Prudo, che vuole mettere le mani su un soldato di Tserriednich per tentare di rimanere sicura dopo il tradimento ai danni del quarto principe.

Quarto principe la cui squadra si sta muovendo: un manipolo di soldati sta sorvegliando alcuni appartamenti. Questi soldati però iniziano a parlare, discutendo del nen e della situazione, sul perché Morena Prudo stia agendo e come mai Tserriednich non abbia fatto nulla a colei che lo ha tradito. I sottoposti sembrano avere un legame con il quarto principe, ma il loro scopo è anche di sopravvivere. Come si comporteranno nei prossimi capitoli di Hunter x Hunter?