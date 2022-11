Hunter x Hunter 396 data di uscita e teorie: un viaggio nel tempo per la Brigata Fantasma

La produzione di Yoshihiro Togashi sta continuando, con il mangaka che tiene sempre aggiornati sulla situazione e suoi progressi di Hunter x Hunter tramite la sua pagina Twitter. Intanto i lettori possono focalizzarsi di nuovo sull'opera in sé grazie alla pubblicazione ripresa su Weekly Shonen Jump nelle scorse settimane.

Al centro di questi nuovi capitoli non ci sono soltanto le mafie di Kakin, in piena lotta tra di loro. No, in Hunter x Hunter sono tornati anche quei criminali che da tempo sono nelle mire di Kurapika: la Brigata Fantasma. Capitanati da Quoll Lucifer, sono tutti sulla nave per cercare Hisoka, ma contemporaneamente si stanno occupando anche della famiglia Heil-Ly. E proprio a causa loro inizia un flashback partito da Nobunaga, che spiega la storia della formazione dei ragni.

Hunter x Hunter 396 farà proseguire il flashback sulla Brigata Fantasma e la sua storia di formazione. Togashi ha già fatto pensare a un processo mediamente lungo, considerato che il capitolo 395 si intitola "Formazione (1)", a cui sicuramente succederanno un 2 e forse anche un 3. Quoll sta preparando il suo spettacolo mentre cose orrende stanno accadendo ad alcuni ragazzini della città. La felicità della Brigata e questi rapimenti si collegheranno molto probabilmente nella storia che li porterà a creare la banda di criminali. Il rapimento di uno dei bambini che conoscono, magari anche con conseguenze nefaste, potrebbe essere ciò che fa scattare in Quoll l'intenzione di creare il gruppo.

Il capitolo 396 di Hunter x Hunter verrà pubblicato su Manga Plus domenica 27 novembre.