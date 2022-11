Hunter x Hunter 396: lo spettacolo della nascita della Brigata Fantasma

Ci sono tanti hunter potenti e utilizzatori di nen nel mondo di Hunter x Hunter. C'è però un'organizzazione che ha fatto molto parlare di sé e i cui membri non vanno assolutamente sottovalutati. I combattenti della Brigata Fantasma sono i nemici più temibili attualmente in circolazione, in particolare il loro capo, Quoll Lucifer.

E fu proprio lui a unire questo gruppo di criminali sotto un unico vessillo. Dalla città Meteor arriva questa brigata appunto, che adesso mostra i suoi natali. Hunter x Hunter 396 è un capitolo che si concentra su un unico evento in particolare, il quale porterà all'aggregazione dei membri fondatori. Alla villa c'è un raduno per far vedere a tutti i bambini i clean-up rangers ma doppiati, soltanto che anche a Uvo, Phinks e Nobunaga giungono le voci, e così si presentano minacciando Quoll.

La proiezione però inizia con tanto di doppiaggio, cosa che fa estasiare tutti i bambini, ma alcuni problemi tecnici lasciano davvero l'amaro in bocca. Tuttavia Quoll interviene e riesce a tenere alta l'attenzione, così da permettere le riparazioni al proiettore per farlo funzionare di nuovo. Tutti, anche Uvo e gli altri membri della futura Brigata Fantasma, rimangono contenti di ciò che hanno visto, e così stringono tutti definitivamente amicizia.

Iniziano a pensare al loro nome e agli altri episodi da doppiare, mentre la piccola Sarasa è in giro a cercare altre cassette. Nei paraggi, però, una banda di rapitori è in azione. Sarà questa la tragedia che farà scoccare la nascita del gruppo più temuto di Hunter x Hunter?