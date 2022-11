Hunter x Hunter 397 data di uscita e teorie: la famosa tavola spoiler, un avviso di morte?

L'imprevedibile salto nel passato di Nobunaga ha dato inizio alla narrazione di una backstory molto importante per Hunter x Hunter, che arriva all'improvviso ma che era molto attesa. La nascita della Brigata Fantasma è uno dei punti più importanti nella gestione di Quoll Lucifer e del suo gruppo, che ora sta attraversando una fase dura.

Mentre sulla nave continua la ricerca di Hisoka, che potrebbe portare alla morte di altri membri dell'organizzazione criminale, nei recenti capitoli di Hunter x Hunter prosegue il flashback con Quoll Lucifer e gli altri bambini di Meteor, la città spazzatura abitata dagli esiliati dalla società. L'interpretazione di Quoll è stata sufficiente per attirare l'attenzione di tutti i bambini della zona, anche di Uvo, Machi, Phinks e Feitan che, fino a quel momento, erano molto più schivi e prepotenti.

In Hunter x Hunter 397 continuerà la formazione della Brigata Fantasma. Se per adesso il gruppo di bambini ha già pensato di essere una brigata, lo scopo che hanno è soltanto quello di doppiare i loro show preferiti. L'incidente in cui molto probabilmente incorrerà Sarasa sarà invece la scintilla che farà nascere la voglia di ribellarsi al mondo, ovvero il momento effettivo in cui nascerà la Brigata Fantasma. La bambina verrà probabilmente rapita e forse anche torturata e uccisa, dato che di lei non si è mai parlato in tempi recenti. Inoltre manca ancora qualche membro e qualche precisazione sui membri fondatori della brigata, che potrebbero essere rivelati in questo capitolo, che contiene anche la famosa tavola con l'albero rivelata da Yoshihiro Togashi e che ha fatto nascere diverse teorie.

Hunter x Hunter 397 verrà pubblicato domenica 4 dicembre su Manga Plus.